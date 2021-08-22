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تنسيق الكليات 2021 .. تسجيل رغبات المرحلة الأولى الثانوية العامة برابط مباشر

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:20 م
تنسيق الكليات 2021
تنسيق الكليات 2021
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يبحث الطلاب عن تنسيق الكليات 2021 بعدما بدأ عمل موقع التنسيق المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، ليفتح أبوابه أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة.

تنسيق الكليات 2021

وبدأ رابط تنسيق الكليات 2021 فى العمل علي تسجيل الرغبات للطلاب، رواد الموقع الإلكتروني المحدد، من خلال عدة إرشادات وخطوات وجهتها الوزارة لطلبة وطالبات المرحلة الأولى.

تنسيق الكليات 2021 والحدود الدنيا

وحدد الوزارة تنسيق الكليات 2021 وكذلك الحدود الأدنى لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لكافة الشعب عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي انطلق في العمل وبدأ تلقي الرغبات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية الحد الأدنى لجميع الشعب بشأن تنسيق الكليات 2021 في السطور التالية:

يعتين على طلاب المرحلة الأولى المنتمين للشعب العلمية ألا يقل مجموع درجات تنسيق الكليات 2021 لعلمي علوم عن 362.5 درجة.

تنسيق الكليات 2021 الشعبة العلمية

كما يجب ألا يقل تنسيق الكليات 2021 لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة الشعبة علمي رياضة عن 328 درجة.

تنسيق الكليات 2021 للشعبة الأدبية

وفيما يتعلق بدرجات القبول لطلاب المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2021  يتعين ألا تقل للشعبة الأدبية عن 269.5 درجة.

الحد الأدنى لقبول تنسيق الكليات 2021

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن الحد الأدني لقبول طلاب الثانوية العامة فى المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 أو تنسيق الجامعات ، حيث تكون الشعبة الأدبية (أدبي) 65% ، شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%، وتكون شعبة الرياضيات 80%.

رابط تسجيل تنسيق الكليات 2021 ورغبات الثانوية العامة لطلاب المرحلة الأولي

يمكن تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2021 لطلاب المرحلة الأولى من خلال الدخول هنـــــــــــا، ومن ثم يمكن للطالب تسجيل رغباته بالدخول على رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة لطلاب المرحلة الأولي.

موعد انتهاء تنسيق الكليات 2021 لطلاب المرحلة الأولي

يُذكر أن تنسيق الكليات 2021 ينتهى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس 2021، حسبما قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

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