شاهد أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق الفوز على نظيره ارسنال بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





الهدف الاول جاء في الدقيقة 15، بعدما حصل لوكاكو على تمريرة أرضية من رييس جيمس، استطاع أن يسكنها في شباك لينو.





وسجل رييس جيمس الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ارسنال في الدقيقة 35 بعدما حصل على تمريرة من ماسون ماونت سجلها جيمس بشباك أصحاب الأرض.





بتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 6 في المركز الأول بالتساوي مع ليفربول بينما يبقى أرسنال بدون نقاط في المركز 19 قبل الأخير.



