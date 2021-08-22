الدوري الإسباني.. سوسيداد يحقق انتصاره الأول على حساب فاليكانو

تغلب فريق ريال سوسيداد على ضيفه رايو فاييكانو، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا" الذي احتضنه ملعب (ريالي أرينا) اليوم الأحد.





وأحرز هدف الفريق الباسكي والمباراة الوحيد القائد ميكيل أويارزابال في الدقيقة (68) من ركلة جزاء.





وبانتصاره، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى النقطة الثالثة محتلا المركز السابع مؤقتًا في الترتيب، محققا فوزه الأول في الليجا هذا الموسم بعد سقوطه الكبير في الجولة الافتتاحية على يد برشلونة (4-2) على ملعب (الكامب نو).





بينما سقط رايو فايكانو في فخ الخسارة الثانية تواليا ليتذيل الترتيب بدون نقاط.



