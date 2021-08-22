مونبلييه يفوز على لوريان بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق فريق مونبلييه الفوز على لوريان، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت تعادل كل من بوردو وأنجيه وميتز وستاد ريمس وستراسبورغ وتروا.





ونجح مونبلييه في إنهاء مهمة الانتصار على لوريان بالرغم من تأخره بهدف عكسي أسكنه الحارس ديمتري بيرتود شباكه بالخطأ (ق21)، وذلك بعدما أحرز ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط تيجي سافانير والمهاجمين الإنجليزي الشاب ستيفي مافيديدي والجزائري أندي ديلور (ق50 و58 و83).





وكانت المباراة عنيفة للغاية في شوطها الثاني من قبل الضيوف وهو ما كلفهم الحصول على أربع إنذارات وبطاقتين حمراوين، لكل من مدافعي غينيا بيساو هوبولانج مينديس والمخضرم جيروم هيرجول (ق87 و90).





وفي إطار منافسات نفس الجولة تعادل بوردو مع أنجيه بهدف لكل فريق، وكانت هذه هي النتيجة التي حسمت مباراتي ميتز وستاد ريمس وستراسبورغ وتروا.





وتختتم منافسات الجولة اليوم بمباراتي رين أمام نانت ونيس ضد مارسيليا.





وبالنتائج المذكورة يصعد إنجيه إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، بينما يصعد مونبلييه للمركز السابع بعد تحقيق أول فوز له في منافسات البطولة المحلية وفي رصيده 4 نقاط.





وبتعادله، الثاني على التوالي، أضاف بوردو نقطته الثانية التي يحتل بها المركز الـ15، بينما يتكبد لوريان خسارته الأولى بعد تعادل وخسارة، ليتجمد رصيدهن عند 4 نقاط في المركز التاسع.





وأضاف ميتز بتعادله النقطة الثانية له هذا الموسم، ليأتي في المركز الـ14، بينما واصل ريمس سلسلة تعادلاته منذ بداية الموسم، ليضيف نقطته الثالثة التي تبقيه في المركز الـ11.



