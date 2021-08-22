تعرف على مواصفات المرأة التي تنال إعجاب كمال الشناوي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي، أحد جانات السينما المصرية في عصرها الذهبي.



ولد في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية في 26 ديسمبر 1921. درس في كلية التربية الفنية التابعة لجامعة حلوان وتخرج منها، ثم عمل مدرسًا للتربية الفنية والرسم، وفي عام 1948قرر خوض مجال التمثيل، وكان أول أعماله هو فيلم (غني حرب).



وفى عام 1965 أخرج فيلم ’"تنابلة السلطان’" وهو الفيلم الوحيد الذى قام بإخراجه. قدم كمال الشناوي العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت بين الخير والشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلمًا قدمهم طوال حياته.



وكشف كمال الشناوي، في أحد اللقاءات الصحفية عن مواصفات المرأة التي تنال إعجابه قائلًا: "نظرتي للمرأة تختلف عن نظرة أي رجل، فأنا فنان وممثل كما يعرف الجميع أنني رسام وفنان تشكيلي، لذا أول ما يجذبني للمرأة هو وجهها وابتسامتها وعيناها وبالطبع عقلها ثم يأتي بعد ذلك أي شئ. أعتقد أنني عكس كل الرجال فدائمًا ما تنصب نظرة الرجل إلى المرأة على شكلها كأنثي ويأتي بعد ذلك كل شئ، وأرى أنها نظرة خاطئة وقاصرة، فما قيمة الشكل الجميل بدون عقل مفكر. هذا لا يمنع طبعًا أنني أحب المرأة الجملية".



وتابع: "ما قيمة الجمال بدون عقل لقد خلق الله لكل منا عقل يجب أن يستفيد منه لذا أراه أول ما يجب أن يجذب الرجل إلى المرأة".







