كريم فهمي يتعرض لاصابة في قدمه ..تعرف على التفاصيل

نشر الفنان كريم فهمى صورة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع "انستجرام"، يعلن بها عن إصابته فى القدم.



وعلق عليها كريم فهمى قائلا: الحمد الله.





ومن جهة آخرى، يواصل كريم فهمي تصوير فيلم "جارة القمر" من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة: ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، وسوسن بدر.



وكانت آخر أعماله فيلم "ديدو"، وهو من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي.