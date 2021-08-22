Advertisements

دنيا عبد العزيز تشوق جمهورها ل "زقاق المدق"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
Advertisements
روجت الفنانة دنيا عبدالعزيز لأحدث أعمالها، مسرحية "زقاق المدق"، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

ونشرت دنيا صورة البوستر الخاص بها المسرحية، وعلقت قائلة: "زقاق المدق على مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية ابتداء من اغسطس ٢٦".

زقاق المدق عن قصة الروائي نجيب محفوظ، وتم تصويرها كفيلم سابقا، وتقوم دنيا عبد العزيز بإعادة تجسيد لشخصية الفنانة "شادية" في الفيلم والتي كانت تحمل اسم "حميدة".

مسرحية "زقاق المدق" من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من "التعليم العالي" بشأن تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ يوم

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 9 ساعات

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة مدوية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

منذ 14 دقيقة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

08:57 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

08:00 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

08:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements