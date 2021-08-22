دنيا عبد العزيز تشوق جمهورها ل "زقاق المدق"

روجت الفنانة دنيا عبدالعزيز لأحدث أعمالها، مسرحية "زقاق المدق"، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.



ونشرت دنيا صورة البوستر الخاص بها المسرحية، وعلقت قائلة: "زقاق المدق على مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية ابتداء من اغسطس ٢٦".



زقاق المدق عن قصة الروائي نجيب محفوظ، وتم تصويرها كفيلم سابقا، وتقوم دنيا عبد العزيز بإعادة تجسيد لشخصية الفنانة "شادية" في الفيلم والتي كانت تحمل اسم "حميدة".



مسرحية "زقاق المدق" من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.