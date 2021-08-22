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إدراج أسهم أدنوك الإماراتية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 16 سبتمبر المقبل

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم عن إدراج أسهمها في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية عمل يوم 16 سبتمبر 2021 ..ويخضع الإدراج إلى التأكيد النهائي من فوتسي في 6 سبتمبر.

ويأتي إدراج أسهم أدنوك للتوزيع للتوسع في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج، حيث ستصبح الآن جزءاً من هذا المؤشر الذي يحظى باهتمام واسع، ويُعد بمثابة نقطة انطلاق لمؤسسات الاستثمار العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسهم أدنوك للتوزيع جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يأتي إدراج أدنوك للتوزيع في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في أعقاب إدراجها ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في مايو 2021 ليشكل علامة بارزة أخرى في مسيرة نجاح سهم الشركة، مما سيعزز جاذبية الشركة للاستثمار ومكانتها وسط المستثمرين الدوليين، كما سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في أسهم أدنوك للتوزيع".

وأضاف: "يدل هذا الإدراج على مسيرة نمو الشركة الناجحة ومكانتها الراسخة في قطاع توزيع الوقود ..وسنركز على تعزيز وتحديث تجربة تسوق العملاء، وتنفيذ استراتيجتنا الطموحة، كما سنعمل خلال مرحلة توسعنا المقبلة على تحقيق فوائد طويلة المدى للمساهمين".

وفي سبتمبر 2020، نفذت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بنجاح عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" /بقيمة 1 مليار دولار أمريكي/ ..وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية، مما أدى إلى زيادة التداول الحر إلى 20% ..وفي مايو 2021، طرحت شركة أدنوك 3% إضافية من أسهم رأس المال المسجل لشركة أدنوك للتوزيع /بقيمة 445 مليون دولار أمريكي/، مما زاد التداول الحر إلى 23%.

وتزامنت هذه العملية مع طرح أدنوك سندات غير مضمونة /سندات قابلة للاستبدال بأسهم/ بقيمة 1,195 مليار دولار أمريكي تقريباً ..وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع" وهي مستحقة الدفع في 2024 ..ويمكن استبدال السندات بأسهم في شركة "أدنوك للتوزيع" وفقاً لشروط خاصة.

وتحتفظ أدنوك بعد الصفقة بحصة استراتيجية تبلغ 70% على الأقل في شركة أدنوك للتوزيع التي تحظى بإمكانات واعدة للنمو.

واستفادت عمليات طرح الأسهم من إقبال المساهمين الكبير على أسهم أدنوك للتوزيع، والذي يرجع إلى العوائد المجزية لأسهمها ..كما أدت عمليات الطرح إلى توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتحقيق سيولة أكبر لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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