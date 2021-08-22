فجر السعيد تسخر من خلافات حمو بيكا وعمر كمال





سخرت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​، من خلافات الفنانين المصريين ​عمر كمال​ و​حمو بيكا​، اذ علّقت عبر حسابها الخاص بالقول: "اشصار على هوشة حمو بيكا وعمر كمال تصالحوا والا لي الحين متحاربين؟!!!!!.



وأضافت: لازم يطمنونا بفيديوات على الأوضاع بينهم مو معقوله يشغلونا في الفيديوات ونتفاعل معاهم ونتأثر نفسياً وفجأه يسكتون ومايعطونا تطورات الموقف".



وكانت نشرت فجر السعيد فيديو على صفحتها الخاصة بظهر رقص مواطنون أتراك على انغام اغنية "بشرة خير" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وعلّقت فجر بشكل طريف على الفيديو قائلة: "الحلو في الموضوع كله إن الأتراك يرقصون على أغنيه بشرة خير المرتبطه في ثورة المصريين على الإخوان الفن هو القوه الناعمه ولو كره الكارهون".