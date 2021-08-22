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الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، من التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن حصول أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على توقيع مهاجم سيراميكا كليوباترا للانتقال لصفوف النادي الأحمر بداية من الموسم المقبل.

 

وقال المصدر إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا وتحفظت على فكرة ضمه للفريق الأحمر.

 

وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط ترى بأن الأفضل التعاقد مع مهاجم صريح بدلًا من شادي حسين الذي يميل للعب في مركز الجناح وهو الذي يتواجد به أكثر من لاعب في الفريق الأحمر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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