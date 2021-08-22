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تعرف على شخصية "صفاء جلال" في "أيام وبنعشها"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
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تشارك الفنانة صفاء جلال، في بطولة مسلسل "أيام وبنعيشها"،  وتجسد خلاله دور سيدة متزوجة من الفنان محمد يونس، ويعملان مُعلمين.

تدور أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها" في إطار إجتماعي حول الحارة الشعبية، والعمل من بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، محمود حجازي، مصطفى عبد السلام، سلوى خطاب، صفاء جلال، محمد مغربي، محمد يونس، ومن تأليف سماح الحريري، ومن إخراج محمد أسامة ومن إنتاج صادق الصباح.

ويذكر أن الفنانة صفاء جلال شاركت في مسلسل "وادي الجن" وهو من بطولة إنجي أباظة، صفاء جلال، يوسف عثمان، حسام الشاعر، فراس سعيد، محسن منصور، ومن تأليف عمرو خالد، إخراج حسام الجوهري.

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