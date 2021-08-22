متحدث الوزراء يحسمها: تطعيم كورونا أصبح إجباريًا على الطلاب

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر إلزامية الحصول على اللقاح في الجامعات لمن يزيد عمره عن 18 عامًا، وفي المدارس لكل العاملين، ولمن يزيد عمره عن 18 عامًا من الطلاب.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الحكومة تسابق الزمن من اجل تطعيم الطلبة والمدرسين والخدمات المعاونة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والأطقم الدراسية في الجامعات يقدر بـ3.5 مليون.



ولفت إلى أن التطعيم أصبح إجباريًا على الطلاب والعاملين بالمدارس والجامعات، وسيتم اعطاء مهلة من الزمن لحين الانتهاء من التطعيم، وبعد انتهاء المهلة لن يتم المساوة بين من حصل على اللقاح وبين من رفض.

