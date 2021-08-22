السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة الإسبانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً على الصعيد الاستثماري، تعزيزًا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.



