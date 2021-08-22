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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة الإسبانية
الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:19 م
أمنية فوزي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً على الصعيد الاستثماري، تعزيزًا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.
وأشاد الرئيس بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرًا سيادته في هذا الصدد إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.
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