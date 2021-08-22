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بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي
الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:25 م
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.
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