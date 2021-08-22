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بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:25 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد 
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي  
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري ترتيب الدوري الدوري المصري الانتاج الحربي

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