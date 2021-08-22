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سولشاير يكشف أخر تطورات إصابة راشفورد

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المهاجم ماركوس راشفورد عاد للمركز التدريبي للنادي لمواصلة عملية التعافي بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الكتف.

وفي الأسبوع الماضي قال راشفورد (23 عاما) إنه خضع لجراحة لعلاج إصابة في الكتف تكللت بالنجاح. وكان راشفورد أصيب في الكتف في الجزء الأخير من الموسم الماضي.

وتسببت الإصابة في تقليص دوره مع منتخب إنجلترا خلال بطولة أوروبا 2020 إذ خسرت في النهائي أمام إيطاليا.

وقال سولشاير عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت قبل المواجهة مع ساوثهامبتون في الدوري الممتاز بملعب الأخير في وقت لاحق من يوم الأحد: بدا سعيدا للغاية بنتائج الجراحة.. يعمل في قاعة التمارين الرياضية ونراه في كل يوم.

وأضاف المدرب النرويجي: بالطبع الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة أمر صعب لكنها أيضا فرصة للتفكير والعودة للذات. وهذا ما نأمل أن يحققه ماركوس

ولم يحدد سولشاير موعدا لعودة سولشار إلى صفوف التشكيلة لكن وسائل إعلام بريطانية توقعت أن يستمر غاب اللاعب مدة تصل إلى 12 أسبوعا.

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