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اعرف رد فعل السيسي على عبور "إيفرجيفن" قناة السويس مرة أخرى

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا إنه عرض على الرئيس مستوى أداء القناة من حيث عدد السفن العابرة، وإيراد القناة خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 20 أغسطس، وذلك مقارنة بنفس المدة العام الماضي.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن القناة اتخذت اجراءات تسويقية مرنة خلاف فترة جائحة كورونا، حيث تم تقديم حزم من التخفيضات على عبور السفن وصلت إلى 75%، وهو ما ساهم في عبور سفن جديدة بالقناة.

وأضاف، أن الرئيس السيسي مهتم بتطوير المجرى الملاحي، ويتابعه بشكل دوري، والذي سيعود بالنفع على قناة السويس من حيث زيادة عدد السفن العابرة، حيث إنهم يعملون على زيادة عرض قناة السويس 40 مترا لتسهيل حركة السفن.

ونوه ربيع، بأن الرئيس السيسي وجه باستغلال قدرات الترسانات البحرية مع رفع كفاءة العمالة في شركات هيئة قناة السويس، حيث هناك شركات جاري إعادة هيكلتها لرفع كفاءتها.

وعن عبور سفينة "إيفرجيفن" قناة السويس مرة أخرى بعد أزمة جنوحها، عقب: "قولت للرئيس السيسي المركب مرت من عندنا يوم الجمعة.. قالي أنا عارف".

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بوابة الفجر ايفرجيفن الفجر السيسي

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