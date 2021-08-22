بايرن ميونيخ يفوز بصعوبة على كولن بالدوري الألماني

نجح بايرن ميونيخ في تحقيق أول انتصاراته في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما أسقط ضيفه كولن (3-2)، مساء اليوم الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بالجولة الثانية.





أهداف بايرن ميونخ جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي جنابري "ثنائية" (50، 59 و71)، فيما سجل أنطوني موديست ومارك أوث هدفي كولن (60 و62).





ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الرابع، فيما توقف كولن عند 3 نقاط في المرتبة الثامنة.