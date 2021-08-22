جامعة الفيوم تشارك في برنامج إعداد القائد العام بحلوان (صور)





تأتي مشاركة وفد جامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد ابو الغار، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ حسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب.



وتضمن وفد جامعة الفيوم المشارك في البرنامج الدكتور أحمد عادل، المدرس المساعد بكلية السياحة والفنادق، والدكتور رمضان أحمد محمد، المدرس المساعد بكلية الآداب، والأستاذ عفيفي فتح الله، المعيد بكلية الخدمة الاجتماعية، وآية محمد حسين، المعيدة بكلية دار العلوم، والذين ساهموا في تمثيل الجامعة بشكل مشرف يليق بمكانة الجامعة وسط الجامعات المصرية.



يذكر أن برنامج إعداد القادة يسهم في تنمية الخبرة الذاتية لأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات، وتحرص جامعة الفيوم على المشاركة في مثل تلك الفعاليات بهدف زيادة مهارات الطلاب واستغلال إمكاناتهم الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للمنافسة.



كما يتضمن البرنامج التدريبي عدد من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لهم، والتعرف على التحديات التي تواجه المجتمع ودور الشباب في مواجهة هذه التحديات وكيفية التغلب عليها من خلال عدد من المحاضرات، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل، إلى جانب عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.



شارك وفد جامعة الفيوم، ضمن فعاليات برنامج إعداد القائد العام العام الأول، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر.