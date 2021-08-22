عقب إعلان حملها.. رنا سماحة تثير الجدل حول انفصالها

أثارت رنا سماحة، الجدل حول انفصالها عن زوجها الملحن سامر ابو طالب حيث قامت بحذف صورها معه من صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وألغت متابعته.



وكذلك قام زوجها سامر ابو طالب بدوره بحذف الصور التى تجمعه مع زوجته "رنا سماحة" على صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"



هذا بعد ان أعلنت "رنا سماحه" عن حملها وذلك بعد عام من زواجها وشاركت جمهورها بصورة لها يوم الجمعة الماضى وهى ترتدى فستان وردى يظهر حملها وانهالت عليها التهاني والمباركات عقب ذلك.



ويذكر أن الفنانة "رنا سماحة" تحضر لحفل غنائي في الزمالك يوم ٧ سبتمبر القادم.