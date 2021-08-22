الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ فى نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار هنرى

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، على خلفية اقتراب إعصار "هنري" من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.





وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قرر بايدن اليوم إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات، التي تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية.





ويأتي ذلك بعد تبني بايدن إجراءات مماثلة بحق ولاية رود آيلاند، أمس السبت.





وجاء الإجراء الأخير على الرغم من انخفاض قوة إعصار هنري حتى مستوى الإعصار الأسطواني، إذ تراجعت سرعة رياحه إلى 110 كلم في الساعة غير أنها لا تزال تصل أحيانا 121 كلم في الساعة.





وتستعد السلطات المحلية لفيضانات وحالات لانقطاع الكهرباء نتيجة للإعصار.





وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الإعصار "هنري" شق طريقه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليصطدم بالساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.





وأشارت الوكالة إلى أن "ملايين السكان في جزيرة "لونغ آيلاند" بنيويورك وفي جنوب إقليم "نيو إنجلاند" يستعدون لمواجهة فيضانات وتساقط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة"، كاشفة أن "أول العواصف الرعدية جلبت ما قد يصل عمقه إلى نصف قدم (15 سنتيمترًا) من الأمطار.





وبحسب "أسوشيتد برس"، وصلت أول هذه العواصف في ساعة متأخرة السبت، وبدأت الفيضانات في بعض المناطق خلال الليل، ومن بينها ولاية نيو جيرسي.





هذا وامتدت التحذيرات من الإعصار من ولاية كونيتيكت الساحلية وبالقرب من مدينة نيو بيدفورد بولاية ماساتشوستس، التي تشتهر باسم "ميناء صيد الحيتان القديم"، إلى العقارات الفاخرة المطلة على المحيط في بلدة هامبتونز بنيويورك، وذلك مع توقع مرور مركز الإعصار بالطرف الشرقي من لونج آيلاند أو بالقرب منها بحلول منتصف النهار.



