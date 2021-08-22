Advertisements

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ فى نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار هنرى

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
 وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، على خلفية اقتراب إعصار "هنري" من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قرر بايدن اليوم إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات، التي تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية.

ويأتي ذلك بعد تبني بايدن إجراءات مماثلة بحق ولاية رود آيلاند، أمس السبت.

وجاء الإجراء الأخير على الرغم من انخفاض قوة إعصار هنري حتى مستوى الإعصار الأسطواني، إذ تراجعت سرعة رياحه إلى 110 كلم في الساعة غير أنها لا تزال تصل أحيانا 121 كلم في الساعة.

وتستعد السلطات المحلية لفيضانات وحالات لانقطاع الكهرباء نتيجة للإعصار.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الإعصار "هنري" شق طريقه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليصطدم بالساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن "ملايين السكان في جزيرة "لونغ آيلاند" بنيويورك وفي جنوب إقليم "نيو إنجلاند" يستعدون لمواجهة فيضانات وتساقط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة"، كاشفة أن "أول العواصف الرعدية جلبت ما قد يصل عمقه إلى نصف قدم (15 سنتيمترًا) من الأمطار.

وبحسب "أسوشيتد برس"، وصلت أول هذه العواصف في ساعة متأخرة السبت، وبدأت الفيضانات في بعض المناطق خلال الليل، ومن بينها ولاية نيو جيرسي.

هذا وامتدت التحذيرات من الإعصار من ولاية كونيتيكت الساحلية وبالقرب من مدينة نيو بيدفورد بولاية ماساتشوستس، التي تشتهر باسم "ميناء صيد الحيتان القديم"، إلى العقارات الفاخرة المطلة على المحيط في بلدة هامبتونز بنيويورك، وذلك مع توقع مرور مركز الإعصار بالطرف الشرقي من لونج آيلاند أو بالقرب منها بحلول منتصف النهار.

أخبار تهمك

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

منذ 18 دقيقة

توضيح عاجل من "التعليم العالي" بشأن تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 6 ساعات

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

08:57 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

08:00 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

08:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements