مستشار الرئيس: 25 مليون جرعة جديدة من لقاح جونسون قبل نهاية العام

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة، إن مصر سعت كثيرًا لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال العديد من المصادر سواءً من الصين أو روسيا أو أوروبا، وهذا ساهم في توفير كم كبير من اللقاحات.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن عدد الجرعات المتوفرة من لقاح كورونا تقدر بالملايين، وخلال هذا العام سيصل لمصر 25 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون فقط، خلاف اللقاحات الاخرى.



وأضاف أن الدولة فرضت اللقاح على الطلاب لأنهم يمثلوا فئة كبيرة قد تنقل العدوى، مشيرًا إلى أن مصر ستنتهي من تطعيم 40 مليون شخص قبل نهاية هذا العام، وهذه النسبة تمثل عدد كبير من الشعب المصري، خاصة إذا استبعدنا من يقل عمره عن 18 عامًا.

