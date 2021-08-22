في ذكرى وفاته.. تعرف على علاقة كمال الشناوي وشادية.. وزواجه من شقيقتها



تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي، أحد أهم جانات السينما المصرية والعربية في عصرها الذهبي.



جمع كل من الفنانة الراحله شادية والفنان كمال الشناوى علاقة قوية، وصلت إلى اشتراكهما معًا فى أكثر من 32 فيلمًا متنوعًا ما بين الرومانسية والكوميدية والتراجيدية.





من بين هذه الأفلام ”حمامة السلام” عام 1947 كان أول فيلم لكمال الشناوى مع شادية حيث كان السن بينهما ملائمًا وانتشرا معًا انتشارًا كبيرًا وكان المخرج حلمي رفلة، ذكيًا جدًا في اغتنام هذه الفرصة فأخذهما معًا في "حمامة السلام".



وظهرا معًا في فيلم ثان هو "عدل السماء" من إخراج أحمد كامل مرسي، عام 1948، وأيضًا بفيلم "ساعة لقلبك:، ثم في فيلم "ظلموني الناس"، والفيلمان من إخراج حسن الإمام عام 1950.



ثم أخذهما حلمى رفلة، في عدة أفلام أهمها: بين "قلبين"، "حياتي أنت"، "قليل البخت"، "مغامرات إسماعيل ياسين"، ومثله فعل المخرج حسن رمزي، وأيضًا كل المخرجين تهافتوا عليهما، فقد كانت السينما المصرية في تلك الفترة تركز وتعمل وتنتج الأفلام واضعة كل الثقل على الثنائي شادية وكمال الشناوي، وكانا يخرجان من فيلم ليباشرا فيلمًا ثانيًا، وينصرفا من استديو ليستقبلا آخر، وفي وقت واحد كثيرًا ما كانا يلعبان أدوار البطولة، في أربعة أفلام في وقت واحد.



ومن أشهر الأفلام التي اجتمعا فيها، "المرأة المجهولة، وارحم حبي، وعش الغرام، ليلة الحنة، ساعة لقلبك، فى الهوا سوا، أيام شبابي، الحقونى بالمأذون، الروح والجسد، الدنيا حلوة، اللص والكلاب والهارب وبشرة خير".



"سوق على مهلك" من أشهر الأغانى التى جمعت شادية وكمال الشناوي، فى أفلاهما معًا، حيث كانت تجلس بجوار "كمال الشناوي" فى سيارة مكشوفة وهما يسيران فى طريق زراعي، والاثنان يغازلان بعضهما البعض بالأعين قبل الكلام فى ظل حديث كان يتردد عن وجود بالفعل قصة حب بين الطرفين فى تلك الفترة التى عُرض فيها الفيلم وهو عام 1952.



وقال كمال الشناوي، في أحد اللقاءات الصحفية عن عرقته بالفنانة شادية قائلًا: "الفنانة الكبيرة شادية هى الأقرب لي حيث شكلنا ثنائيًا جميلًا وقمنا بأداء أعمال كثيرة وأفلام ناجحة لا تزال محفورة في ذاكرة السينما. فالفنانة شادية لها طراز خاص جدًا وقد استمتعت بالفعل بالعمل معها".



وتابع: "غير صحيح علي الإطلاق أعتقد أن الناس ظنوا ذلك من تعدد أعمالنا سويًا فقدكانت علاقة عمل وصداقة وأكبر دليل علي ذلك هو أنني بالفعل تزوجت من شقيقتها عفاف شاكر.



وأضاف: "تعرفت علي عفاف شاكر، عن طريق شادية، ولم تربطنا قصة حب بدليل أن زواجنا لم يستمر أكثر من شهر ولكن السر وراء زواجنا أنا محتفظ به لنفسي ولن أبوح به ولكن يكفي أن أقول إنه كان إنقاذ موقف فأنا حقا فدائي، شادية فنانة جميلة ومتفهمة والدليل علي ذلك هو عملنا في "ليلة الحنة" و"الدنيا حلوة" بعد طلاقي من عفاف شاكر مباشرة.



ربما كان ما حدث هو الذى دفع شادية إلى الزواج من الفنان عماد حمدى فى يوم ٢٢ يوليو عام ١٩٥٣، لتغلق باب الشائعات التى تحدثت عن قصة حب بينها وبين الفنان كمال الشناوي، وقد أثار هذا الزواج الكثير من علامات الاستفهام، لم يتوقع احد أن تتزوج شادية من آخر غير كمال الشناوي.



قال كمال الشناوي، في حوار له عام 2009 قبل وفاته، إن الفنانة العظيمة شادية أهم وأحب مطربة شاركتنى بطولة بعض أفلامي المميزة، وكانت طوق النجاة بالنسبة لي، فبعد أن قُدم لى دور الفتى الأول فوجئت بأن الممثلات المطربات اللائي يقفن أمامى أكبر من أن أتظاهر بالوقوع في حبهن، وكنت أبدو للمتفرج وقتها بأنى شاب طامع في أموالهن، كما تبدو البطلة أمامي راغبة فقط فى شبابي، لهذا كان لقائي بشادية من أهم الأشياء التي حدثت لي في السينما".







