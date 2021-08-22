مستشار الرئيس: طعمنا 6 ملايين مواطنًا.. ومصر مقبلة على الموجة الرابعة لكورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة، إن مصر قامت بتطعيم حتى الآن 6 ملايين مواطنًا، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة بدأت تطعيم يوميًا عدة آلاف ووزارة الصحة تصدر بيانًا حول هذا الأمر.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر مقبلة على الموجة الرابعة لكورونا، وهذا واضح من زيادة الإصابات، معقبًا: "صحيح معظم الإصابات بسيطة ومتوسطة، لكن هناك عائلات كاملة مصابة".



ولفت إلى أن إحدى المباريات في إنجلترا أدت لإصابة عدة آلاف بعد انتهاء المباراة بـ48 ساعة، مشددًا على ضرورة الحد من التجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.



