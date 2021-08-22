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المنتخب السعودي لكرة السلة يتأهل لتصفيات كأس العالم

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حجز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مقعده رسمياً في نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني ( 92- 76 ) اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام محلق تصفيات البطولة الآسيوية.
وجاء تأهل الأخضر بعد مشوار طويل في التصفيات بشكل مميز ، وكان من ضمن أفضل 16 منتخباً سيشارك في نهائيات البطولة الآسيوية وسيرافق المنتخب السعودي منتخب الهند الذي تغلب على منتخب فلسطين في اللقاء الذي أقيم أمس على الصالة نفسها.
وفرض المنتخب السعودي إيقاعه على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث عمد إلى توسيع الفارق مع بداية الفترة الأولى ( 27-15 )وواصل أفضليته في الفترة الثانية وتقدم( 59-29 )، كذلك انهى الفترة الثالثة لصالحه ( 84-51 ) وسط تألق جميع لاعبي المنتخب دفاعاً وهجوماً إذْ منحته الأفضلية في السيطرة على مجريات اللقاء.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن تأهل المنتخب لنهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم لم يكن سهلًا وكان مشوارًا طويلًا في التصفيات من عام 2018م، مبينا أن القرعة وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأصعب والأقوى مع قطر وسوريا وإيران، وحقق في نهاية مشواره بالملحق التتويج والتأهل ضمن أفضل 16 من المنتخبات الآسيوية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد المنتخب للوصول إلى كأس العالم.
بدوره أكد قائد المنتخب السعودي لكرة السلة محمد المرواني أن الأخضر استحق التأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم رغم صعوبة المشوار، خاصة أن المنتخب وقع في المجموعة الأصعب ، وأن يكون ضمن أفضل المنتخبات العربية والآسيوية بعد تحقيق البطولتين العربية والخليجية والتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم .

الكلمات المفتاحية

المنتخب السعودي

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