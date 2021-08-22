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نجلة الفنان علي عبدالرحيم: والدي رفض دخولي التمثيل لهذا السبب

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت نشوى، نجلة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، إنها كانت مهتمة بالتمثيل بصورة كبيرة، من خلال الذهاب مع والدها إلى الاستوديو، مشيرة إلى أنها بعدما انتهت من الثانوية العامة، طلبت من والدها التقديم في معهد السينما، ولكنه رفض في البداية، بحجة أن العمل في مجال التمثيل مرهق.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "mix" اليوم الأحد، أنها دخلت كلية آداب، واستمرت فيها عام كامل، ولكنها لم تجد نفسها في الدراسة بهذه الكلية، وبعد ذلك وافق والدها على دخولها مجال التمثيل، بعد التأكد من موهبتها في التمثيل.

وتابعت: “والدها أخبرها بأن الموهبة بمفردها ليست كافية للنجاح، ولكن هناك ضرورة للعمل والاجتهاد للحصول على خبرة في مجال التمثيل، ومن ثم النجاح”، مشيرة إلى أنها جسدت شخصية ممثلة مسرح في مسلسل “قصر النيل”؛ التي عشقها شخص يدعى فوزي، من العائلة المالكة الذي لا يمكن أن يتزوج ممثلة مسرح.

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