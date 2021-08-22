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أحمد الفيشاوى في فيلم كوميدي جديد

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
رنا حسين
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شارك النجم أحمد الفيشاوي، جمهوره بصور جديدة له مع المخرج "عصام عبد الحميد" عبر موقع الصور والفيديوهات"انستجرام".

وعلق عليها قائلًا: "مع المخرج السعيد عصام عبد الحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي وفانتازيا" وظهر "احمد الفيشاوي" والمخرج "عصام عبد الحميد" فى الصور يرتديان نفس القميص.


يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة: "هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبوالحسن، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأروى جودة"، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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