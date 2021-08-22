Advertisements
عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي
الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:57 م
أحمد عبد الرازق
Advertisements
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة ليفانتي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني .
وشهد التشكيل الأساسي تواجد كل من هازارد وبنزيما في خط الهجوم، مع الويلزي جاريث بيل.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:-
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ، إيدير ميليتاو ، ناتشو ، دافيد الابا
خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، فرانشيسكو ايسكو.
خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، هازارد.
Advertisements