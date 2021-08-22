عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة ليفانتي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني .





وشهد التشكيل الأساسي تواجد كل من هازارد وبنزيما في خط الهجوم، مع الويلزي جاريث بيل.









وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:-





حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ، إيدير ميليتاو ، ناتشو ، دافيد الابا





خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، فرانشيسكو ايسكو.





خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، هازارد.



