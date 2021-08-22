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عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
أحمد عبد الرازق
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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة ليفانتي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني .

وشهد التشكيل الأساسي تواجد كل من هازارد وبنزيما في خط الهجوم، مع الويلزي جاريث بيل.


وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
 
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ، إيدير ميليتاو ، ناتشو ، دافيد الابا

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، فرانشيسكو ايسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، هازارد.

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