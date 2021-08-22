تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج الحربي في الدوري

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تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج الحربي في الدوري
الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:59 م
علي خلاف
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ينتظر جماهير وعشاق الزمالك مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة بالجولة الثالثة و الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث يحتاج الأبيض للفوز من أجل حصد لقب الدوري بشكل رسمي.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.
و تنقل مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة و الثلاثين حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.
و من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بالدوري كالآتي:-
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
الوسط: طارق حامد – إمام عاشور
أمامهما: أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو"
الهجوم: سيف الدين الجزيري.
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