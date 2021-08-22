تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج الحربي في الدوري

ينتظر جماهير وعشاق الزمالك مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة بالجولة الثالثة و الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث يحتاج الأبيض للفوز من أجل حصد لقب الدوري بشكل رسمي.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي





ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.





و تنقل مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة و الثلاثين حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.





و من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بالدوري كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل





الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي





الوسط: طارق حامد – إمام عاشور





أمامهما: أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو"





الهجوم: سيف الدين الجزيري.



