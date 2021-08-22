24 مليار دولار قيمة الصفقات الموقعة في معرض الصين والدول العربية

بلغت قيمة الصفقات الموقعة على هامش معرض الصين والدول العربية في نسخته الخامسة التي أقيمت في مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية حوالي 156.7 مليار يوان /نحو 24 مليار دولار/ بإجمالي 277 صفقة.





وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الصفقات شملت عدة مجالات مثل المعلومات الإلكترونية، والطاقة النظيفة، والمواد الجديدة، والغذاء الأخضر، والتعاون السياحي حيث جرى جمع استثمارات بنحو 154 مليار يوان لدعم 199 مشروعا، بينما تم توقيع 24 مشروعا تجاريا بقيمة 2.75 مليار يوان خلال المعرض.





وعلى المستوى الوطني، تم التوقيع على ثمانية مشاريع تعاونية في المعرض، باستثمارات إجمالية قدرها 11.18 مليار يوان، بما في ذلك مشروع سيراتا /Cirata/ الكهروضوئي العائم في إندونيسيا ومشروع استثمار الطاقة الذكية المتكامل في البحر الأحمر.





ووقعت 8 مقاطعات ومدن، بما في ذلك بكين وتيانجين وتشجيانغ وخنان وقوانغدونغ، 12 مشروعًا استثماريًا مع دول عربية ودول أخرى على طول طريق الحزام والطريق، باستثمارات إجمالية قدرها 7.43 مليار يوان.





وأقيم المعرض هذا العام عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، وقد تم تسجيل أكثر من 1000 شركة محلية وأجنبية كعارضين في الأحداث غير المتصلة بالإنترنت والافتراضية.





ومنذ افتتاحه في عام 2013، اجتذب المعرض الذي يُعقد كل سنتين أكثر من 5000 شركة من حوالي 110 دولة .. وفي عام 2019، تم توقيع 287 صفقة بقيمة حوالي 185.4 مليار يوان خلال فعاليات النسخة الرابعة من المعرض.





جدير بالذكر أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 239.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020، استوردت خلالها الصين 250 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، وهو ما يعادل نصف إجمالي واردات البلاد من النفط الخام خلال العام الماضي.





وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن واردات الدول العربية من الصين بلغت 122.9 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة 2.1 % على أساس سنوي.







