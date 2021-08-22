يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه أودينيزي، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.





تقدم يوفنتوس عن طريق ديبالا في الدقيقة "3"، وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني "23"، بينما سجل لأودينيزي روبرتو بيريرا "51" من ركلة جزاء، وجيرارد دولوفيو "83".





وبهذا التعادل، حصد اليوفي نقطة واحدة ومثله أودينيزي، ليحتلا المركزين السادس والسابع بجدول الترتيب.



