تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد أشرف بن شرقي

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد أشرف بن شرقي
اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب من إنهاء ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء.
تمديد عقد أشرف بن شرقي
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات ملف تمديد عقد النجم
الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الذي
ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.
وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بإدارة مهام الزمالك
برئاسة حسين لبيب، أعدت العقد الجديد لأشرف بن شرقي، ويقوم وكيل النجم المغربي
بالاطلاع على بنوده فى الوقت الحالي.
وتابع المصدر أنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة بين اللجنة
المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب ووكيل أعمال اللاعب
لوضع الرتوش الأخيرة حول بنود التجديد.
وأتم المصدر موضحا النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي سعيد
بتواجده في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ويرغب فى الاستمرار خلال
المواسم القادمة.