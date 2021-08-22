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تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد أشرف بن شرقي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
على خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب من إنهاء ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء.

 

تمديد عقد أشرف بن شرقي

 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

 

وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعدت العقد الجديد لأشرف بن شرقي، ويقوم وكيل النجم المغربي بالاطلاع على بنوده فى الوقت الحالي.

 

وتابع المصدر أنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة بين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب ووكيل أعمال اللاعب لوضع الرتوش الأخيرة حول بنود التجديد.

 

وأتم المصدر موضحا النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي سعيد بتواجده في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ويرغب فى الاستمرار خلال المواسم القادمة.

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