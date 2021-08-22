بورتيمونينسي يفوز على تونديلا بثلاثية في الدوري البرتغالي

استعاد بورتيمونينسي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 3-0 على مضيفه تونديلا اليوم الأحد في الجولة الثالثة للمسابقة.









وارتفع رصيد بورتيمونينسي إلى ست نقاط، فيما توقف رصيد تونديلا، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند ثلاث نقاط.









وافتتح نوربيرتو جوميز (بيتو) التسجيل لبورتيمونينسي في الدقيقة 35، فيما أضاف إيلتون بوا مورتي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.









وفي الشوط الثاني، تكفل فالي كاندي بإحراز الهدف الثالث لبورتيمونينسي في الدقيقة 80.









بتلك النتيجة، أعاد بورتيمونينسي البهجة مرة أخرى إلى جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق أمام ضيفه جل فيسنتي في المرحلة الماضية للمسابقة.