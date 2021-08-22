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مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقتحم سباق التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع الإسباني الشاب إلياكس موريبا نجم خط وسط برشلونة لكن بشرط أن ينضم له مجاناً في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن موريبا البالغ من العمر 18 عاماً يرغب في تجديد عقده مع برشلونة بشروط معينة مثل اللعب مع الفريق الأول بالإضافة إلى راتب ضخم وهو مايرفضه النادي الكتالوني ورئيسه خوان لابورتا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع موريبا على رأسها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ولايبزيج الألماني في وقت يريد برشلونة الحصول على حوالي 15 مليون يورو مقابل التخلي عنه في الصيف الحالي.

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