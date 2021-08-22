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لماذا سيعطل سيستم صرف الخبز والسلع يوم الثلاثاء؟.. "شعبة المخابز" تجيب

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة التجارة الداخلية، على تعطيل سيستم صرف الخبز وسلع التموين مساء الثلاثاء المقبل، قائلًا إن هناك لغط كبير بسبب هذا المنشور.

وأوضح "حماد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها عملية صيانة دورية تتم سنويًا بأسلوب لا يعطل سير العمل أو سير البيع بالنسبة للخبز أو السلع التموينية.

وتابع: "السيستم سيتوقف من من يوم الثلاثاء التاسعة مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل صباح الأربعاء"، معلقًا: "إللي عايز عيش هيلاقي عيش وإللي عايز تموين هيلاقي تموين، مفيش حاجة واقفة".

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وزارة التموين سلع التموين سستم صرف السلع السلع التموينية اخبار مصر

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