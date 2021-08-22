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لغز جديد.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عثر أهالي قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا، على جثة شاب بها خدوش وسحجات حول الرقبة، في ظروف غامضة.

واستقبلت مستشفى الوقف المركزي، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد العثور على جثة منصور.م.أ، 24 عاما، بها خدوش وسحجات حول الرقبة، وفي ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الوقف المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

في سياق متصل كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بمركز قوص في محافظة قنا، وتبين أن مالك محل بقالة وراء ارتكاب الواقعة لسرقتها.

وكان قد تلقي ضباط مركز شرطة قوص في قنا بلاغا، بالعثور على جثة سيدة، وبها نزيف بالوجه، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل بقالة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه باصطحاب المجني عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلي لتحديث الفيزا كارد خاصتها ومعرفته الرقم السري الخاص بها وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فقام باصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على مبلغ مالي كان بحوزتها والفيزا كارد تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له.

وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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