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ناصر البرنس يؤازر محمد رمضان في عزاء والدة زوجته

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أقيم منذ قليل، عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان، في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بدلا من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحرص ناصر البرنس صاحب سلسلة مطاعم البرنس، على الحضور ومساندة رمضان في هذه الظروف الأليمة.

كما حضر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، الإعلامي خيري رمضان والفنان أحمد فهمي وغيرهم.

يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان توفيت أمس مما أدى إلغاء "رمضان" لحفلاته وعودته من الساحل إلى القاهرة للتواجد مع زوجته.

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