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خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب_بلال أحمد
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حرض الإعلامي خيري رمضان على حضور عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان والمقام في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.



و حضر العزاء عدد من نجوم الفن والشخصيات الهامة ومنهم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، الإعلامي خيري رمضان وغيرهم.

يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان توفيت أمس مما أدى إلغاء "رمضان" لحفلاته وعودته من الساحل إلى القاهرة للتواجد مع زوجته.
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)
خيري رمضان يحرص على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان (صور)

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