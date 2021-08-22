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أمير الرياض بالنيابة يعزّي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب في وفاة والدته

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قدّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة للأستاذ خالد بن عمر البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، في وفاة والدته - رحمها الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة البلطان عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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