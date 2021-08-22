عزاء حماة محمد رمضان.. أول ظهور لمصطفى كامل بعد تعافيه من فيروس كورونا (فيديو)

حضر المطرب مصطفى كامل عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان والذي أقيم اليوم بمسجد الشرطة في السادس من أكتوبر.







و حضر العزاء عدد من نجوم الفن والشخصيات الهامة ومنهم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، الإعلامي خيري رمضان وغيرهم.



يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان توفيت أمس مما أدى إلغاء "رمضان" لحفلاته وعودته من الساحل إلى القاهرة للتواجد مع زوجته.