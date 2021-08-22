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قرار عاجل من النائب العام ضد المتهم بضرب مُسن وابنته في عين شمس

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الأحد، بحجز متهم بضرب مسن وابنته في بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك لحين استكمال استجوابه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم يضرب المسن وابنته داخل عقار، أشير أنه في منطقة عين شمس بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته، فأخطرت الإدارة النيابة المعنية بالواقعة، والتي كلفت الشرطة بالتحري عن أطرافها، فأسفرت عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها.

وتوصلت التحقيقات، إلى اتفاق ابنتي المتهم والمجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى محافظة الإسكندرية، إذ توجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى الإسكندرية فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها كما تدوول المقطع المصور.

وقد أقر المتهم في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما لغضبه من تحريض ابنة المجني عليها ابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة، موضحًا أن المجني عليهما تعديا عليه بالسب فضربهما، وتستكمل "النيابة العامة" التحقيقات.

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