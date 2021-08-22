زاهي حواس يستعرض إنجازات الدولة المصرية بمحاضرة له في أمريكا

ألقى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية المعروف، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، و استعرض انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ علي آثار مصر، والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.





وجاءت المحاضرة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة المصرية للإعلان عن برنامج لمجموعة من المعارض التي سوف تقام في منطقة الهرم، ٢١ أكتوبر القادم الي ٧ نوفمبر، والتي سيشهدها مجموعة من نجوم العالم لعرض أعمالهم تحت سفح الهرم.





وأوضح حواس، تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، حيث عثرت البعثة المصرية على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.





وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.



