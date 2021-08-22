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الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:00 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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يواصل الأهلي محاولاته بالبحث عن عروض بديلة من أندية الدوري لنجم خط وسط الفريق ناصر ماهر وذلك بعد توقف المفاوضات مع بيراميدز الذي يسعى للتعاقد معه بسبب الخلاف حول المقابل المادي.

وحدد الأهلي شرطه بالحصول على مليون دولار من أجل حسم الصفقة في الوقت الذي توقف فيه عرض براميدز عند 7 مليون جنيه.

ويقوم الأهلي بدراسة عروض كلا من سموحة وفاركو وسيراميكا والجونة من أجل الحصول على ناصر ماهر على سبيل الإعارة ولكن تبقى المشكلة الأكبر في الصفقة وهي توقيع اللاعب على عقود مبدئية بالانتقال إلى بيراميدز.

ويترقب الجميع حسم ملف ناصر ماهر في الأيام القليلة القادمة.

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ناصر ماهر النادي الاهلي الاهلي افشة

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