Advertisements

عاجل- طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً لجماهير المارد الأحمر

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.


وتعرض شريف لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.


وشارك شريف في جزء من المران قبل مباراة الفريق أمام المصري، ثم انتظم في المران الجماعي اليوم، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.


وأصبح محمد شريف جاهزًا طبيًّا وتحت تصرف الجهاز الفني في المرحلة الحالية.


ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

طبيب الأهلي جماهير الأهلي الاهلي الأهلي أمام طلائع الأهلي أمام الجونة

أخبار تهمك

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 10 ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد أشرف بن شرقي

منذ ساعة و 17 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعة الا ربع

توضيح عاجل من "التعليم العالي" بشأن تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ يوم

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

طبيب الأهلي يعلن موعد عودة صلاح محسن للتدريبات الجماعية

تفاصيل إصابة صالح جمعة في تدريب الأهلي

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

تحديد موعد عن المايسترو إلى الأهلي

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة الجناح الطائر للمباريات

بشرى سارة في مران الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

10:00 م

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

10:00 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements