Advertisements

"الصحة" تكشف تفاصيل جديدة عن بروتوكول علاج كورونا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة لم تتوقف عن العمل والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا على مدار الشهرين الماضيين رغم انخفاض أعداد الإصابات تحسبا لحدوث أي تغير جيني بالفيروس.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أنهم قاموا بتحديث بروتكول علاج فيروس كورونا، معلنًا أنه تم إضافة العلاج بالأجسام المضادة للحالات البسيطة في بروتكول العلاج، كما تم إضافة بعض الأدوية لعلاج الحالات الشديدة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم إضافة أدوية تؤخذ عن طريق الفم لتقوية المناعة، ومنع حدوث تليفات على الرئتين، منوها بأنهم يعملون على منع حدوث مضاعفات الإصابة.

الكلمات المفتاحية

كورونا بروتوكول علاج كورونا الصحة

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد أشرف بن شرقي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

توضيح عاجل من "التعليم العالي" بشأن تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ يوم

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 10 ساعة

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

الصحة تطمئن المصريين بشأن الموجة الثانية من كورونا (فيديو)

لا توجد موجات للفيروس وتحذير عاجل.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة كورونا

الصحة: بروتكول العلاج المصري ضد كورونا جاء في وقت فارق

مكافحة كورونا: لن نضيف هذا الدواء لبروتكول العلاج المصري

رئيس لجنة مكافحة كورونا: لدينا أقوى وزيرة صحة على مستوى العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

10:00 م

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

10:00 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements