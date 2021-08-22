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الصور الأولى من عزاء والدة زوجة محمد رمضان بمسجد الشرطة (صور)
الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:38 م
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب_بلال أحمد
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حرص عدد من نجوم الفن والشخصيات الهامة على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان والتي توفيت أمس.
ومن أبرز الحاضرين الفنان أحمد فهمي والإعلامي خيري رمضان وناصر البرنس والنائب علاء عابد رئيس النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، الإعلامي خيري رمضان وغيرهم.
وظهر محمد رمضان في العزاء حيث سيطر عليه الحزن لوفاة والدة زوجته.
يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان توفيت أمس مما أدى إلغاء "رمضان" لحفلاته وعودته من الساحل إلى القاهرة للتواجد مع زوجته.
ومن أبرز الحاضرين الفنان أحمد فهمي والإعلامي خيري رمضان وناصر البرنس والنائب علاء عابد رئيس النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، الإعلامي خيري رمضان وغيرهم.
وظهر محمد رمضان في العزاء حيث سيطر عليه الحزن لوفاة والدة زوجته.
يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان توفيت أمس مما أدى إلغاء "رمضان" لحفلاته وعودته من الساحل إلى القاهرة للتواجد مع زوجته.
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