شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير وجود أي مشكلة في ملف تجديد النادي الأهلي لتعاقده مع الثنائي عمرو السولية وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وينتهي تعاقد السولية ومعلول مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"‏لا مشكلة علي الإطلاق في تجديد عمرو السولية الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم ونفس الأمر بالنسبة لـ علي معلول".

وأضاف :"ولا عروض رسمية حتي الآن لمحمد الشناوي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.