Advertisements

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
علي نبويش
Advertisements

نفى الإعلامي أحمد شوبير وجود أي مشكلة في ملف تجديد النادي الأهلي لتعاقده مع الثنائي عمرو السولية وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

وينتهي تعاقد السولية ومعلول مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

 

 

شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"‏لا مشكلة علي الإطلاق في تجديد عمرو السولية الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم ونفس الأمر بالنسبة لـ علي معلول".

 

وأضاف :"ولا عروض رسمية حتي الآن لمحمد الشناوي".

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد أشرف بن شرقي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ يوم

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من "التعليم العالي" بشأن تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

10:00 م

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

10:00 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements