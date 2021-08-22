Advertisements
شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي
الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:28 م
علي نبويش
Advertisements
نفى الإعلامي أحمد شوبير وجود أي مشكلة في ملف تجديد النادي
الأهلي لتعاقده مع الثنائي عمرو السولية وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي.
وينتهي تعاقد السولية ومعلول مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل
ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.
شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك"
:"لا مشكلة علي الإطلاق في تجديد عمرو السولية الذي ينتهي عقده بنهاية
الموسم القادم ونفس الأمر بالنسبة لـ علي معلول".
وأضاف :"ولا عروض رسمية حتي الآن لمحمد الشناوي".
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات
الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements