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هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
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انطلقت منذ قليل حفلة المطربة هلا رشدي وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته ال29.

وقدمت هلا رشدي باقة من أروع أغانيتها منها "بقى عايز تنسانى، فى يوم وليلة، مضناك، أنت عمرى، تملى فى قلبى، زى الهوا" وغيرها.

ويبدأ بعد قليل حفل طارق العربي طرقان والذي شارك في عدد من الأعمال منها "داى الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، أنت الأمان، ريمى، أمى كم أهواها، بابار، فلة والأقزام السبعة".





وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)
هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

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