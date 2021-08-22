بعد توقف ٧ اشهر.. عموم المحاكم والنيابات بمحافظات الجنوب تباشر العمل مجددا





فتحت عموم المحاكم والنيابات في محافظات الجنوب أبوابها وأداء العمل فيها بعد توقف دام قرابة سبعة أشهر منذ أن أعلن نادي القضاة الجنوبي وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى واعادة هيكلته.

وبدت اليوم الأحد مكاتب القضاة وموظفي السلطة القضائية ومقرات المحاكم والنيابات في العاصمة عدن وكل من محافظات: حضرموت ولحج وأبين وشبوة والضالع والمهرة وسقطره بتواجد القضاة والموظفين الاداريين فيها بحسب ما اتخذه نادي القضاة الجنوبي من قرار رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع اعتباراً من اليوم للنظر في القضايا المستعجلة والطلبات المتنوعة وأعمال التوثيق وذلك تسهيلاً للمواطنين وللتخفيف من معاناتهم.

وقد لاقى بدء فتح العمل في المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجنوب ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين الذين أبدوا شكرهم لنادي القضاة الجنوب في تفهمه واستجابته لمناشداتهم رغم عدم المبالاة من سلطات الدولة وقياداتها ورغم عدم الاستجابة لمطالب القضاة ولرؤية النادي لإصلاح السلطة أوضاع القضائية طيلة أكثر من ستة أشهر من توقف العمل في المحاكم والنيابات.

وجاء عودة القضاة إلى العمل تنفيذاً لبيان نادي القضاة الجنوبي والذي تضمّن عدداً من القرارات أبرزها تشكيل الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية تتولى مؤقتاً تسيير وإدارة العمل في عموم المحاكم والنيابات.

ويذكر أن ما اتخذه نادي القضاة الجنوبي في بيانه الصادر الأحد الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م من قرارات هامة إنما كان بهدف الحفاظ على السلطة القضائية وحمايتها من الانهيار التام بسبب سوء إدارتها من قبل مجلس القضاء الأعلى وماشاب تصرفات قيادات هيئاته من تبديد بميزانية السلطة القضائية.