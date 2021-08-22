رنا سماحة تروج لحفلتها المقبلة بساقية الصاوي .. "والجمهور أحلى ماما على المسرح"







حرصت المطربة رنا سماحة، على الترويج لحفلتها المقبلة بساقية الصاوي، حيث نشرت مقطع فيديو لها منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تشرح من خلاله كيفية الحجز للحفلة ومكان موعدها.





وعلقت رنا سماحة على الفيديو قائلة:." على معادنا 7 سبتمبر بساقية الصاوي قاعة النهر استنوا مفاجأت حلوة بالحفل إن شاء الله".



ولاقى المنشور إعجاب المتابعون وإنهالوا بالتعليقات وكان من بينهم "أكيد هنحضر علشان نشوفك وأنتي حامل" " هتبقى أحلى ماما على المسرح" "في إنتظار عظمة" "هتبقى حفلة مبدعة ".





ويذكر إلى أن رنا سماحة تصدرت محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية عقب إعلانها عن حملها، قام قامت بعد ساعات قليلة من إعلان نبأ حملها بألغاء متابعة زوجها سامر أبو طالب عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وألغت جميع الصور التي تجمعهم سويًا.