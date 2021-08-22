"اقتصادية قناة السويس": إنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط (فيديو)

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل مشروعات قناة السويس خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "ميناء شرق بورسعيد شهد العديد من المشروعات، من بينها التوقيع مع تحالف شركات على مشروع تداول حبوب الغلال، بتكلفة استثمارية تتخطى ملياري جنيه، كما أن منطقة السخنة تضم مشروعات عملاقة، من بينها أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار".



وأكد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن السخنة ستصبح أكبر مركز للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة بالسخنة توفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل.



وحول المنطقة الصناعية الروسية، قال "زكي":"عقدنا جلسات عمل متعددة، آخرها كانت في موسكو نهاية يوليو، ووضع برنامج زمني للمشروع، ومن المقرر وصول وفد روسي الأسبوع المقبل لمعاينة المواقع الجديدة، لنتحول من مرحلة الاتفاقية الإطارية إلى عقود التشغيل»، مشيرًا إلى أن المشروع يضم 30 شركة روسية.



وتابع أن، المنطقة قامت بتخصيص 500 ألف متر للمرحلة الأولى للاستثمارات الروسية، في السخنة، ومليون متر في شرق بورسعيد، مضيفًا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف توفير مليون فرصة عمل مباشرة خلال عام 2030، لافتا إلى توفير ما يقرب من 100 ألف فرصة حتى الآن.



